E’ stato fermato e denunciato per guida senza patente per la decima volta negli ultimi sette anni. E stavolta ha sfidato anche il Coronavirus. Si tratta di un uomo di 35 anni originario di Catania, denunciato a Reggio Emilia, dove vive da alcuni anni. Il 35enne è stato fermato dai carabinieri durante la normale attività di controllo sugli spostamenti per il rispetto delle restrizioni sanitarie: ha subito riferito di essere senza patente, lasciando intendere di averla dimenticata a casa.

E’ bastato un rapido controllo per scoprire la verità, visto che la patente non era mai stata conseguita. Dovrà anche pagare una multa di 712 euro. Il mezzo, un Suv Q7 immatricolato in Romania e non regolarizzato in Italia, è stato sequestrato. Infine la denuncia per falsità ideologica, per aver dichiarato di essere in giro per lavoro per conto di un’azienda della quale però non risulta assunto: ha quindi violato il decreto.