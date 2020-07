PALERMO – I carabinieri del Nas di Palermo, con il supporto della compagnia di Alcamo, hanno sequestrato nella città del Trapanese cento mascherine non a norma a una ditta che fornisce servizi alle imprese. Le mascherine erano prive delle indicazioni obbligatorie e accompagnate da un certificato di conformità, rilasciato da un organismo notificato europeo, in favore di un produttore diverso da quello che li ha realizzati. Il legale rappresentante dell’azienda è stato segnalato alla Camera di commercio (e multato per 28 mila euro) perché non si è premurato di attivare le procedure di deroga previste dalle norme emergenziali attualmente in vigore, che prevedono l’invio di una autocertificazione all’Istituto superiore di sanità per dichiarare il rispetto dei requisiti dei manufatti, con il successivo invio della documentazione per la validazione. La ditta dovrà ritirare dal mercato 14.900 mascherine già commercializzate, facenti parte della medesima fornitura di quelle sequestrate.

(ANSA)