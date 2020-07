I pazienti sono stati trasferiti in ospedale a Messina

MESSINA – Sono risultati positivi al coronavirus 6 ospiti della casa di riposo ‘San Martino’ di Messina, che sono stati ricoverati nei Covid Hospital della città dello Stretto. Tampone positivo anche per un dipendente; lo screening sul personale verrà completato nelle prossime ore.La struttura è stata sgomberata. I 6 ospiti risultati negativi sono stati sistemati in un’altra residenza cittadina, dove viene garantita la necessaria assistenza. Si procederà ora alla sanificazione della casa di riposo San Martino. L’intervento è stato curato dal ‘Covid Team’ istituito nell’azienda Policlinico ‘G. Martino’ di Messina, su input dell’assessorato regionale alla Salute. Saranno inoltre effettuati controlli e monitoraggio sulle circa 70 case di riposo censite a Messina e provincia, sulle condizioni di salute degli ospiti e del personale, con i tamponi rino-faringei e la verifica del rispetto delle disposizioni ministeriali relative all’epidemia. Lo ha disposto il coordinatore per l’emergenza Covid-19 nell’area metropolitana Giuseppe Laganga. Infine,è stato inviato alle strutture un vademecum sulle misure di prevenzione da adottare.

(ANSA).