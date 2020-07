Spagna prima malata d’Europa e seconda al mondo per casi di coronavirus, con Madrid che proroga il lockdown fino al 26 aprile. Allarme anche nel Regno Unito: record di vittime in un giorno, tra cui un bimbo di 5 anni; oggi messaggio straordinario della regina Elisabetta. L’epidemia corre anche in Germania: oltre 90.000 i contagi. Gentiloni spinge intanto per i coronabond, in vista dell’Eurogruppo di martedì.