La banda ha cercato di sfondare la vetrina in via Mariano Stabile

I carabinieri hanno arrestato tre giovani che hanno cercato di spaccare la vetrina e rubare scarpe nel negozio Foot Locker in via Mariano Stabile, a Palermo. I tre sono stati notati dai carabinieri che sono riusciti a bloccarli. Domani ci sarà la direttissima per convalidare l’arresto.

(ANSA)