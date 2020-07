Non c'è tempo per il dolore.

Sono esequie brevissime, quelle che si celebrano in Spagna: funerali di cinque minuti, con un numero assai ristretto di parenti, per le vittime del Coronavirus. E’ stata La Cnn a raccontare quello che succede nel cimitero La Almudena di Madrid, dove i carri funebri si susseguono molto rapidamente, per l’alto numero di vittime, e la celebrazione non dura più di pochi minuti.