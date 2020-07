Anche i morti diminuiscono

Siamo nel picco e potremmo cominciare la discesa. Questo raccontano i dati della Protezione civile. Quelli di ieri e quelli da qualche giorno in qua. In particolare rallenta significativamente l’incremento del numero di vittime da Covid-19 in Italia. Ieri, domenica, erano 525. Ancora tanti. Ancora troppe vite spezzate che ci spingono a stringerci a chi soffre. Ma i numeri dicono che i morti ‘calano’. Sabato l’aumento era stato di 681. “Con il dato sui deceduti, che sono 525, registriamo il numero più basso di deceduti dal 19 marzo ad oggi”, ha detto in conferenza stampa il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. “La curva ha iniziato la discesa e comincia a scendere anche il numero dei morti – ha aggiunto il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro -. Dovremo cominciare a pensare alla fase 2 se questi dati si confermano”.