Coronavirus, ottantasette

Muoiono per il coraggio di chi non si ferma davanti a niente. Muoiono perché la loro vocazione li spinge a sacrificarsi. Muoiono i medici e gli infermieri. Muore il personale sanitario sotto i colpi del Coronavirus. La cronaca ci dice che è salito a 87 il numero dei medici morti per l’epidemia di Covid-19. Alla lista dei decessi, rende noto la Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), si aggiungono i medici Giovanni Battista Tommasini (medico di famiglia), Riccardo Zucco (Neurologo), Ghvont Mrad (medico termale), Gianbattista Bertolasi (medico di famiglia), Silvio Lussana (internista), Giuseppe Aldo Spinazzola (cardiologo), Vincenzo Emmi (rianimatore), Carlo Amodio (radiologo).