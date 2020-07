“Coronavirus, via d’estate

“Siamo nel 2020: abbiamo un armamentario scientifico impressionante e ce la stiamo mettendo tutta in tutto il mondo”. Offre parole di speranza Guido Silvestri, ospite di Fabio Fazio, in un’intervista per Che Tempo Che Fa parlando di coronavirus. Il virologo si è detto ottimista rispetto al Covid-19 che, secondo l’esperto, “se ne andrà in estate ma poi tornerà. Questo virus è molto difficile pensare che andrà via completamente. Si prenderà una vacanza d’estate, i casi diventeranno quasi assenti, probabilmente rimarrà nell’emisfero meridionale dove c’è l’inverno e poi tornerà”,

Guido Silvestri è un luminare: professore ordinario e capo dipartimento di Patologia alla Emory University di Atlanta, direttore della Divisione di Microbiologia e Immunologia allo Yerkes National Primate Research Center, e membro dell’Emory Vaccine Center.