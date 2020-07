Arriva l’atteso secondo decreto economico dal governo. Stanziati 200 miliardi di garanzie dello Stato per prestiti alle imprese. I prestiti saranno garantiti fino al 90 per cento dello Stato. Potenziato il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e altri 200 miliardi di garanzie per l’export. L’intervento viene presentato in conferenza stampa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell’Economia Gualtieri e del ministro Patuanelli. Annunciato anche uno slittamento degli obblighi fiscali (per aprile e maggio). Per artigiani e autonomi lo Stato garantirà il 100 per cento del prestito, ha spiegato Patuanelli. Questo dovrebbe permettere tempi strettissimi per l’erogazione. “Il governo ha grande fiducia nella capacità degli imprenditori”, ha detto il ministro. Per le imprese, i prestiti potranno arrivare al 25% del fatturato. Il sistema di erogazione è molto semplice e diretto al sistema bancario, attraverso Sace, con condizionalità limitate tra cui quella di non poter erogare dividendi, ha detto Gualtieri.

Si parla anche di scuola: il ministro Azzolina spiega che la didattica a distanza non può essere uno strumento opzionale ma è “una chiave di volta del nostro sistema educativo”. Stanziati dei fondi per le scuole per le reti info-telematiche (saranno acquistati pc e tablet per gli studenti meno abbienti). Chi dovrà recuperare lo farà a settembre. Conte ha invitato gli italiani a restare a casa per Pasqua: “Quando tutto sarà finito, sarà una nuova primavera”, ha detto. Conte ha parlato di intervento “poderoso”, annunciando per il mese di aprile un ulteriore decreto che proteggerà le famiglie e “le persone vulnerabili”. Il governo, ha detto il premier, sta preparando la nuova fase, quella della riapertura.