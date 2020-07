Quarantena nell’hotel tolto ai boss

Si tratta di positivi al virus, ma con sintomi blandi, che non devono stare in ospedale

PALERMO – Sono arrivati i primi otto ospiti in quarantena al San Paolo Palace, l’hotel che ha chiuso un accordo con la Regione siciliana per una temporanea riconversione nei giorni dell’emergenza Coronavirus.

Nell’albergo di via Messina Marine, a Palermo, da anni confiscato alla mafia, sono sistemate persone positive al virus, ma asintomatici, di città e provincia e alcuni dei guariti provenienti dall’ospedale di Partinico e in attesa del risultato del secondo tampone.

Nell’hotel che fu dei fratelli Graviano, boss stragisti di Brancaccio, e oggi gestito da una società per conto dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati, ci sono 240 camere. Al momento la Regione ne ha chiesto la disponibilità di 150.

L’esplodere dell’emergenza sanitaria ha provocato, come in tutte le strutture siciliane, la cancellazione pressoché totale delle camere e della sala congressi. Quindi si è deciso di dare la disponibilità a cambiare pelle, seppure per il solo periodo emergenziale, rispondendo a un bando regionale. A gestire i rapporti con gli ospiti è il personale sanitario. Quello dell’albergo garantisce un supporto.