PALERMO – La vecchietta di 92 anni guarita e il turista di Bergamo che sta bene ma il tampone non ha dato ancora esito negativo. Sono due degli otto ospiti del San Paolo Palace Hotel, riconvertito in “struttura sanitaria alberghiera”. A prendersi cura di loro è il personale dell’Asp di Palermo.

Nell’albergo, confiscato ai boss Graviano di Brancaccio, è stata trasferita la maestra in pensione di Montallegro, rimasta per giorni ricoverata al Covid Hospital di Partinico. Con i suoi 92 anni è l’immagine di una generazione che non si arrende, nonostante sia stata falcidiata dal Coronavirus. Quando tutto sarà finito ai giovani mancheranno i riferimenti dei nonni, ma la vicenda della vecchietta dimostra che si può e si deve resistere. È guarita.

Il turista bergamasco, invece, faceva parte della comitiva che alloggiava al Mercure Hotel di Palermo, rimasta in quarantena in albergo. Anche lui arriva dall’ospedale di Partinico. È risultato positivo a fine febbraio ed è sempre stato asintomatico. Dal tampone non è finora giunto l’esito negativo che consentirebbe la fine dell’isolamento. Il caso dei turisti bergamaschi fu uno dei primi a preoccupare, ma si è risolto nel migliore dei modi.

