Oasi di Troina, terza vittima

Salgono a tre le vittime del Coronavirus all’Oasi di Troina. La struttura sanitaria che ospita pazienti disabili è stata investita in modo massiccio dal contagio: 157 i casi accertati tra degenti e operatori sanitari, e si attendono ancora i risultati di altri dieci tamponi. La terza vittima è una donna disabile cinquantenne della provincia di Catania, spirata all’Umberto I di Enna. Ancora ricoverate otto persone, fra i quali anche anche il presidente padre Silvio Rotondo (sfebbrato) e il direttore sanitario Michelangelo Condorelli. La cittadina dell’Ennese è zona rossa, anche se il virus fortunatamente non si è diffuso in maniera significativa in paese. Tra i contagiati, il sindaco Fabio Venezia, in isolamento a casa.

L’Oasi , dove in questi giorni opera anche il personale medico delle forze armate inviato da Roma, ieri ha dato comunicazione di un bando per il reclutamento di personale sanitario. L’ Istituto seleziona dirigenti medici e specializzandi, infermieri e operatori socio sanitari. Domande entro mercoledì 8 aprile. Il bando si può consultare sul sito www.irccs.oasi.en.it nella sezione Bandi e concorsi.