PALERMO – I carabinieri hanno arrestato Carmelo Testagrossa, 32 anni, palermitano, accusato di tentativo di rapina in un negozio di detersivi in via Brunelleschi. Il giorno prima lo stesso negozio aveva subito un’altra rapina. Un giovane era entrato e aveva portato via il cassetto della cassa con circa 500 euro. Stavolta il titolare del negozio ha reagito e il giovane è fuggito. I carabinieri della stazione di Borgo Nuovo hanno iniziato le ricerche e poco il Testagrossa è stato bloccato. Il rapinatore sarebbe lo stesso che avrebbe messo a segno il colpo il giorno prima.(ANSA).