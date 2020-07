Circolare di Salvatore Di Vitale per andare incontro alle esigenze della classe forense

PALERMO – Definire l’arretrato dei compensi. Una circolare del presidente del Tribunale di Palermo per andare incontro alle esigenze degli avvocati.

“Tra le molteplici criticità derivata all’emergenza sanitaria in atto – scrive Salvatore Di Vitale – si deve annoverare anche la situazione di difficoltà in cui versano gli avvocati per la evidente riduzione dell’attività professionale derivante dalla paralisi dell’attività giudiziaria”.

Da qui l’esigenza di dare “un segnale concreto di vicinanza nei confronti di una categoria che collabora con noi per offrire la migliore risposta alla domanda di giustizia proveniente dal circondario”. L’obiettivo è una “celere definizione dell’arretrato relativo alla liquidazione dei compensi in favore degli avvocati tenuto peraltro conto delle sollecitazioni al riguardo pervenuta al Consiglio dell’Ordine della Camera penale”

Stessa iniziativa “in favore degli altri professionisti ausiliari del giudice.

I dirigenti amministrativi “provvederanno a dotare, privilegiando le modalità di lavoro agile, l’ufficio spese di giustizia e il modello 12 di un organico adeguato a fronteggiare il maggiore carico”.

Infine il richiamo di Di Vitale alla “coesione più che mai necessaria per affrontare uniti le contingenti difficoltà”.