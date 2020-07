CALTANISSETTA – “Chiederò spiegazioni, anzi le pretenderò. La notizia che è rimbalzata rispetto alla positività di un operatore sanitario del Sant’Elia ed il dubbio sulla tempistica che riguarda I tamponi dovrà essere immediatamente fugato”. Lo afferma il sindaco di Calatnissetta, Roberto Gambino, sul caso dell’operatore socio-sanitaro (Oss) del Sant’Elia che sarebbe rientrato dal Nord Italia il 23 marzo scorso e avrebbe preso servizio in ospedale prima di eseguire i tamponi, e poi risultato positivo al Covid-19. “Il dire da parte del direttore generale dell’Asp ‘è tutto sotto controllo’ – aggiunge il sindaco – a me non basta. Voglio capire e devo sapere cosa sta accadendo se c’è un meccanismo che si è inceppato se l’ingranaggio fa acqua da qualche parte. Troppe le notizie che circolano di mancanze. Prima che diventino fatti gravi dobbiamo fare chiarezza me lo chiedono I cittadini ho il dovere di sapere”.

