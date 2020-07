Bisogna adeguarsi ai tempi. E se Pasqua in casa deve essere, così sia. Anche il presidente del Consiglio ieri ha chiesto agli italiani di non sgarrare in queste festività pasquali. E allora Pasqua dentro casa e anche Pasquetta, per non sprecare i sacrifici enormi di queste settimane, mettere in scacco il virus e tornare alla normalità quanto prima. Ma togliere al palermitano la gioia dell’arrustuta di Pasquetta è un po’ troppo (a Palazzo d’Orleans lo sanno e vogliono intensificare i controlli). E allora, visto che non ci sarà la scampagnata, ci si industria secondo lo spirito dei tempi. E a Palermo si vendono i barbecue da balcone. La foto arriva da Borgo Molara. Buona arrustuta a tutti.