Conferenza stampa del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Oggi si registrano 880 nuovi casi per un totale di 94.06. Meno pressione in terapia intensiva con un decremento di 106 pazienti per totale 3.792. I morti, purtroppo – dice Borrelli – sono 604. I guariti sono 1.555, il secondo valore in assoluto da quando ha avuto inizio l’epidemia.