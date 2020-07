È accaduto in via Brunelleschi

Due rapine nello stesso negozio in due giorno. Al secondo tentativo il figlio del titolare ha reagito e lo ha messo in fuga. I carabinieri infine lo hanno bloccato e arrestato in flagranza di reato.

È accaduto in via Brunelleschi. I carabinieri della stazione Borgo Nuovo erano in servizio per vigilare sul rispetto delle restrizioni per il Coronavirus e si sono imbattuti in Carmelo Torregrossa, 32 anni, che si era presentato incappucciato in un negozio di detersivi. Era lo stesso negozio dove il giorno prima, armato di coltello, si era portato via il registratore di cassa con dentro 350 euro.