PALERMO- Anche i mercati storici palermitani si mobilitano nel segno della solidarietà per fronteggiare l’emergenza economica determinata dalla pandemia di Coronavirus. I mercati storici cittadini partecipano alla raccolta di generi alimentari per le famiglie in difficoltà con un’iniziativa che si chiama “abbanniata solidale”. D’altronde, la natura popolare dei mercati storici della città ha da sempre fatto i conti con una “spesa solidale”: il ruolo sociale svolto fin dalla propria nascita è stato sempre quello di permettere a chiunque di poter “fare la spesa”.

E così, forti della propria vocazione, a partire da questa settimana, numerose botteghe sparse tra Vucciria, Capo e Ballarò attiveranno dei “Banchi Solidali” sui quali verranno raccolti alimenti liberamente acquistati a favore delle persone in difficoltà a causa della emergenza economica. Gli alimenti verranno successivamente consegnati alla Caritas diocesana per distribuirli alle famiglie in difficoltà dei quartieri del Centro Storico

L’iniziativa è promossa dalla Prima Circoscrizione del Comune di Palermo, insieme Caritas Diocesana e all’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro dell’Arcidiocesi di Palermo. In prima linea nel mercato della Vucciria l’Associazione PiùVucciria, nel Mercato di Ballarò l’Associazione “Mercato storico di Ballarò” e nel mercato del Capo il Progetto Albergheria e Capo Insieme. (Sa. T.)