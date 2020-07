La musica si mobilita per l’emergenza Coronavirus. Un concerto virtuale di beneficienza con alcuni dei più grandi artisti internazionali e personaggi dello showbiz per raccogliere fondi e supportare gli operatori sanitari duramente colpiti dalla pandemia. L’evento, annunciato dalla star del pop Lady Gaga, si chiamerà “One World: Together at Home”, e sarà trasmesso su più reti televisive e digitali in tutto il mondo il 18 aprile. Tra i big che si esibiranno ci sono tra gli altri Paul McCartney, Lizzo, Billie Eilish.