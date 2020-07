ARAGONA (AGRIGENTO) – Il tampone effettuato post mortem al ventenne ghanese morto sabato scorso ad Aragona, è risultato negativo. A renderlo noto è stato il sindaco di Aragona (Ag) Giuseppe Pendolino. Il giovane era ospite di un centro di seconda accoglienza per i richiedenti asilo politico. Secondo quanto emerso il ragazzo nei giorni precedenti aveva avuto febbre e diarrea. Una sintomatologia che ha portato i sanitari ad effettuare – per fare massima chiarezza – un tampone rino-faringeo post-mortem. Nell’attesa dell’esito, la struttura era stata isolata e i 24 migranti ospiti, nonché i lavoratori, erano stati messi in quarantena.

(ANSA).