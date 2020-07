PALERMO – La giunta Musumeci ha dato il via libera a un’impostazione di bilancio e legge di stabilita’. Non c’è ancora l’approvazione della manovra perché per finanziare le misure il governo punta all’impiego del contributo che è destinato al risanamento della finanza pubblica, che è pari a poco più di un miliardo di euro. Quella cifra verrebbe utilizzata per le misure di contrasto agli effetti economici del lockdown da Coronavirus.

Previsti interventi a sostegno delle famiglie disagiate, per le imprese, gli artigiani, la scuola, le cooperative, i Comuni, per il finanziamento della cassa integrazione, per il trasporto pubblico locale. La Regione intende attivare dei fondi di garanzia e una forte iniezione di liquidità nel sistema che compensi alcune misure dello Stato, prendendo in considerazione anche l’economia emersa, non solo con prestiti ma anche con interventi a fondo perduto. La riunione di giunta è durata per quasi tutta la giornata. Si attende ora di conoscere l’esito dell’Eurogruppo che dovrebbe allentare la morsa sull’Italia e di conseguenza permettere allo Stato di non incamerare il contributo dalle Regioni. Mercoledì l’assessore all’Economia Gaetano Armao riferisce in Aula all’Ars.

.