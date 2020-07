Stasera la “Superluna”

Stasera tutti in balcone ad ammirare la Superluna, sarà la più bella dell’anno. L’appuntamento è per stasera, martedì 7 aprile. Una Superluna si ha quando si realizza una situazione di Luna piena nel momento in cui il satellite si trova a una distanza minima dalla Terra. Spettacolo garantito in tutta l’Italia dal momento in cui sorgerà la Luna, sarà meglio apprezzabile dopo le 20. Il momento clou sarà alle 4,35 del mattino di mercoledì.