PALERMO – Una Via Crucis virtuale nei 25 quartieri di Palermo, un percorso di fede, devozione e spiritualità grazie agli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia. L’idea di un gruppo di creativi palermitani nasce dalla consapevolezza che le condizioni materiali e la necessità possono essere uno stimolo ad andare avanti con più determinazione e fantasia.

L’appuntamento è per venerdì 10 aprile alle 17. Ciascun cittadino potrà prendere parte all’iniziativa affacciandosi dal proprio balcone e diffondere con il proprio telefonino uno dei brani della colonna sonora del film “La passione di Cristo” di Mel Gibson. Gli organizzatori della Via Crucis hanno messo a punto una piattaforma web su www.libeccio.it a cui potersi collegare per sincronizzare la partecipazione dei palermitani e fornire indicazioni per una armoniosa diffusione delle note. Aprendo la mappa interattiva delle 15 stazioni della Via Crucis, ciascun residente di un quartiere, cliccando sull’area di appartenenza, verrà indirizzato sul brano da diffondere.

“Oggi, in tempi di Coronavirus, dobbiamo ricordarci che una crisi, per quanto drammatica e dura, può e anzi deve essere anche l’occasione per rimettere tutto in prospettiva, per rivedere le priorità, per dare il giusto peso alle cose, per ripensare la nostra società e soprattutto la nostra spiritualità – spiega Sebastiano Lo Giudice, uno degli ideatori della Via Crucis digitale -. Papa Francesco nell’omelia di Santa Marta, trasmessa in streaming, prega che “lo Spirito Santo dia ai pastori la capacità e il discernimento pastorale affinché provvedano misure che non lascino da solo il santo popolo fedele di Dio”.

Così la stessa intercessione dei santi contro il contagio viene invocata virtualmente, ed è quello che si sta cercando di fare a Palermo con l’iniziativa per rendere fruibile un’inedita via crucis digitale”.