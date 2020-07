PALERMO – “Verifiche a tappeto sulle condizioni di vita e di lavoro all’interno delle case e delle strutture residenziali e di cura per anziani e persone fragili”: le sollecitano Cgil, Cisl e Uil regionali con le rispettive federazioni dei pensionati. “E’ dimostrato – scrivono i sindacati in una nota inviata al governo regionale – che finora queste strutture rischiano di essere quelle più colpite, l’anello debole della catena. Se vogliamo evitare vere e proprie stragi e la diffusione di contagi occorre intervenire con decisione”.

Le strutture residenziali per anziani censite in Sicilia dal Ministero dell’interno nel 2019 sono 1.117 per un totale di 23.428 posti letto. A queste si aggiungono quelle per disabili, le case famiglia, i centri per tossicodipendenti. “Negli incontri avuti con gli assessori regionali alla Salute e alla Famiglia- scrivono Cgil, Cisl, Uil, Spi, Fnp e Uilp – abbiamo in sostanza assistito a un rimpallo di responsabilità”. “E’ giunto adesso il momento degli interventi concreti- sottolineano- se si vuole salvaguardare i soggetti più deboli e con essi l’intera comunità, contribuendo a bloccare l’epidemia e alla ripresa del sistema Paese”.

Per questo i sindacati chiedono al governo regionale “un tavolo urgente per decidere modalità e tempi, che devono essere immediati, delle verifiche nelle strutture. Occorre mettere in sicurezza utenti e operatori- affermano- verificando anche le procedure di sanificazione e di protezione individuale che vengono adottate”. “E soprattutto la situazione reale per quanto riguarda la diffusione dei contagi, la cui conoscenza è fondamentale – sottolineano Cgil, Cisl, Uil, Spi, Fnp e Uilp – per la prevenzione e la lotta a Coronavirus, conoscenza che riteniamo non sia effettiva e completa”.(ANSA).