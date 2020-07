“Coronavirus e fase due

ROMA- “Il 4 maggio? No, non c’è una data per fase due e riapertura. E’ una valutazione che dovrà fare il Consiglio dei ministri e concordare attraverso la cabina di regia, che è una proposta del Pd. La Fase due è da costruire insieme fra maggioranza, opposizione, Regioni, scienziati e parti sociali. E’ l’interruttore generale che si riaccende, bisogna ripartire gradualmente anche in base al fattore di rischio dei singoli settori produttivi. Il grado di rischio determinerà i tempi”. Lo ha detto il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia a Circo Massimo su Radio Capital