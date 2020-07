PALERMO – Durante la chiusura domenicale e nei giorni festivi delle attività commerciali disposta con ordinanza dal presidente della Regione anche i servizi di consegna a domicilio devono intendersi sospesi, con eccezione di farmaci e di materiale editoriale. Lo precisa una circolare del capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti. Il provvedimento, si legge nella circolare, è stato necessario per fornire ulteriori chiarimenti “a seguito di quesiti posti al Drpc Sicilia intesi a fugare dubbi interpretativi sorti a seguito della copiosa adozione di provvedimenti, nazionali e regionali, dettati dall’esigenza di contenere la diffusione del Covid-19”.

20.20 – Sette milioni di euro per gli universitari siciliani fuori sede come contributo alloggio. E’ il sostegno che il governo Musumeci intende dare alle famiglie degli studenti in situazione di disagio per l’emergenza epidemiologica. In dettaglio, quattro milioni sono destinati agli studenti iscritti in atenei al di fuori della Sicilia, anche all’estero. Per loro ottocento euro, se hanno mantenuto la permanenza, in quelle sedi, dal 31 gennaio fino a oggi. Altri tre milioni di euro andranno, invece, agli studenti fuori sede, ma residenti in Sicilia, che abbiano richiesto il contributo alloggio all’Ersu per l’anno accademico in corso e siano risultati idonei, ma non assegnatari del beneficio.

19.45 – Il mercato immobiliare palermitano è in netta frenata a causa del Coronavirus ma i bassi tassi di interesse sui mutui fanno sperare in una veloce ripresa nel secondo trimestre anche a Palermo. Nel 2019, secondo quanto emerge dalle rilevazioni dell’Ufficio Studi Gabetti presso le agenzie Gabetti, Professionecasa e Grimaldi, il capoluogo siciliano ha confermato un andamento tendenzialmente positivo per il mercato residenziale.

19.15 – Misure speciali per le case di riposo siciliane. E’ una delle nuove azioni di contrasto e prevenzione messe in atto dall’assessorato regionale alla Salute per contenere ulteriormente ogni forma di possibile contagio dal Coronavirus in strutture destinate a persone già oggetto di altre precise disposizioni. Se in tutta la Sicilia appare evidente il sensibile rallentamento dei contagi, per gli esperti è necessario tenere alto il livello d’attenzione e non allentare la guardia. Nello specifico, per le case di cura, oltre ad un vademecum, sono previsti dei controlli e degli screening periodici su ospiti e personale attraverso il tampone o test sierologici.

19.00 – Sale a diciotto il numero dei casi positivi all’interno della clinica Villa Maria Eleonora di Palermo: stamattina erano stati scoperti i primi sei. Nel pomeriggio è arrivato l’esito degli altri tamponi. In gravi condizioni una donna di 73 anni.

18.30 – E’ positivo al Covid-19 il sindaco di Troina, Fabio Venezia. Lo conferma l’esito del tampone anche se il sindaco, che già aveva un inizio di polmonite e presentava tutti i sintomi da infezione di coronavirus, è in isolamento da giorni e le sue condizioni sono in miglioramento.

17.45 – Il contagio rallenta in Sicilia e diminuiscono i ricoveri ma si registrano altri 8 decessi in 24 ore. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 27.438 (+2.581 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.159 (+62), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.893 persone (+34), 133 sono guarite (+20) e 133 decedute (+8). Degli attuali 1.893 positivi, 628 pazienti (-7) sono ricoverati – di cui 65 in terapia intensiva (-8) – mentre 1.265 (+41) sono in isolamento domiciliare.

17.00 – Escono in mare esclusivamente per donare il pescato alle famiglie in difficoltà: è il gesto di generosità dei pescatori di Castellammare del Golfo che hanno donato oltre 70 kg di pesce a chi ha difficoltà aggravate dall’emergenza coronavirus. I pescatori sono stati coordinati dalla Capitaneria di porto, con il supporto dell’amministrazione comunale, ed il pesce è stato raccolto nello sportello di distribuzione alimentare allestito nella chiesa di san Giuseppe dall’interparrochialità in collaborazione con il Comune

16.30 – “Verifiche a tappeto sulle condizioni di vita e di lavoro all’interno delle case e delle strutture residenziali e di cura per anziani e persone fragili”: le sollecitano Cgil, Cisl e Uil regionali con le rispettive federazioni dei pensionati. “E’ dimostrato – scrivono i sindacati in una nota inviata al governo regionale – che finora queste strutture rischiano di essere quelle più colpite, l’anello debole della catena. Se vogliamo evitare vere e proprie stragi e la diffusione di contagi occorre intervenire con decisione”.

15.15 – Nel Palermitano nuovi contagi, quarta vittima della Rsa a Villafrati. Un guarito a Cinisi. Si registrano i primi casi a Corleone e Monreale.

14.21 – “Pasqua, il 25 aprile e il primo maggio sono tre momenti in cui il possibile allentamento della tensione potrebbe comportare il venire meno delle misure di contenimento sociale e non possiamo permettercelo”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza all’Ars

12.56 – Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, ad inizio di seduta, ha comunicato all’Aula le decisioni del Consiglio di presidenza per affrontare alcune delle spese necessarie a far fronte all’emergenza Coronavirus. Il Consiglio ha dato il via libera allo stanziamento di 680 mila euro: la maggior parte, 500 mila euro, saranno assegnati alle Asp siciliane per comprare dispositivi di sicurezza da distribuire a medici di famiglia, infermieri, pediatri e operatori sanitari; 100 mila euro alle Caritas siciliane, 40 mila alla missione di Biagio Conte e altri 40 mila alla Comunità di Sant’Egidio. “Abbiamo così voluto dare un contributo significativo, nell’emergenza che stiamo vivendo, per sostenere le associazioni che aiutano i più bisognosi e per la salvaguardia della salute dei medici di famiglia”, ha detto Miccichè.

12.46 – “Mentre in una parte del Paese si dice che ci sono 70mila imprese che usando l’autocertificazione sono già al lavoro, in Sicilia tutte stanno rispettando il blocco. Su questo occorre riflettere”. Così il vice presidente della Regione siciliana, e assessore all’economia, Gaetano Armao intervenendo all’Assemblea siciliana per riferire sulle misure economiche anti-Covid-19.

12.42 – L’acquisto di tre forni al fine di migliorare il servizio di “mensa fraterna”, svolto dalla Fondazione San Vito Onlus nei comuni di Salemi, Marsala e Mazara del Vallo, nel trapanese, è stato reso possibile grazie al contributo economico di UniCredit, attraverso i fondi raccolti tramite UniCredit Card Flexia Classic Etica. La “Fondazione San Vito Onlus”, braccio operativo della Caritas diocesana, gestisce da diversi anni tre mense fraterne a Mazara del Vallo (intitolata alla memoria di Rosario Livatino), Marsala (alla memoria di Giorgio La Pira) e a Salemi, dove con l’aiuto di volontari, ogni giorno, viene assicurato un pasto caldo alle persone bisognose. “UniCredit è da sempre vicina alle esigenze del territorio in cui opera – sottolinea Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit – anche in virtù del nostro ruolo di banca di riferimento. Il tema della solidarietà ci sta particolarmente a cuore come banca: noi vogliamo essere non solo finanziatori ma anche protagonisti e facilitatori di un cambiamento nella società. In UniCredit crediamo che per fare bene bisogna fare del bene e questo si traduce concretamente in diverse iniziative. Il contributo di UniCredit è stato finanziato dalla ‘UniCreditCard Flexia Classic E’, una carta di credito che raccoglie il 2 per mille di ogni spesa effettuata dai clienti, alimentando così un fondo che la Banca destina ad iniziative di solidarietà nel territorio”.

12.32 – “A meno del manifestarsi di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19” ai parlamentari nazionali e regionali non si applicano i limiti sugli spostamenti da e verso la Sicilia disposti dalle ordinanze del presidente della Regione. Lo precisa una circolare firmata due giorni fa dal capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti, “considerata l’alta funzione assolta dagli stessi”. L’esenzione riguarda anche “gli operatori sanitari e quelli dei servizi pubblici essenziali, espressamente compresi i rappresentanti delle forze armate e delle forze dell’ordine, gli autotrasportatori necessari per assicurare la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria, nonché il personale appartenente ai ruoli della magistratura”.