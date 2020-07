PALERMO – Giuseppe Re, dirigente medico dell’ospedale Civico, è stato condannato dalla Corte dei Conti a pagare 25 mila euro per un incarico aggiuntivo che non poteva svolgere.

Tra il 2011 e il 2014 è stato, oltre che medico in ospedale, prima consigliere di amministrazione e poi presidente del Consiglio della Calampiso spa, società che gestisce il villaggio turistico a San Vito Lo Capo. Tra compensi incassati, altri a cui aveva rinunciato e rimborsi spese compensati la Procura regionale della Corte di Conti gli contestava un danno da 50 mila euro.

I pubblici ministeri contabili, guidati dal procuratore Gianluca Albo, hanno avviato una serie di indagini sugli incarichi aggiuntivi, delegando gli accertamenti al Nucleo di polizia economico finanziaria della guarda di finanza di Palermo, guidato da Gianluca Angelini. Sono tante le indagini in corso e gli inviti a dedurre spediti.

La Corte dei Conti, presieduta da Guido Carlino, scrive nella sentenza che è stato “sufficientemente comprovato che vi è stato un danno per l’amministrazione di appartenenza, consistito dell’esborso di quella quota di retribuzione che remunera l’obbligo di esclusività, poiché vi è stato un considerevole distoglimento di energie lavorative del dipendente; energie che, comunque, dovevano rimanere nella disponibilità della amministrazione che le aveva pagate”.

Al contempo i giudici precisano che “non può non tenersi conto della circostanza che non vi è prova in atti che, dal punto di vista quantitativo, l’attività lavorativa presso l’Amministrazione di appartenenza sia risultata in qualche modo compromessa. Da qui la condanna a pagare la metà delle cifra contestata. Una condanna di primo grado, dunque non definitiva.