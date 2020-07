E’ stato denunciato a piede libero per istigazione a delinquere aggravata. Si tratta di un commerciante di Marsala che incitava a saccheggiare i supermercati e alla guerra civile contro politici, banche e forze dell’ordine.

Il commerciante, la cui attività non è chiusa per l’emergenza Covid-19, voleva coinvolgere altri amici e conoscenti. Si proponeva come capopopolo e per convincere più persone aveva postato i suoi messaggi sui social.

È stato un errore fatale. I suoi messaggi, infatti, non sono sfuggiti ai poliziotti del commissariato di Marsala che lo hanno individuato e denunciato alla Procura della Repubblica.