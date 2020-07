Vendevano online, chiedendo il pagamento anticipato, mascherine Ffp3 per l’emergenza Coronavirus, ma non hanno mai consegnato i prodotti per cui avevano raccolto ordini per 700mila euro. La presunta truffa è stata scoperta a Francavilla Fontana (Brindisi) dove i militari della guardia di finanza hanno sequestrato una ingente somma di denaro.