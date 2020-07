“Pasqua, 25 aprile e primo maggio

“Contenimento sociale come misura principale, tamponi sui soggetti individuati e test sierologici su larga scala sono i tre aspetti che possono consentire una graduale apertura della cosiddetta fase 2, di natura sanitaria e soprattutto per gli aspetti economici e commerciali”. Così l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, riferendo all’Assemblea siciliana sulle misure per l’emergenza Covid-19.

“Pasqua, il 25 aprile e il primo maggio sono tre momenti in cui il possibile allentamento della tensione potrebbe comportare il venire meno delle misure di contenimento sociale e non possiamo permettercelo”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, annunciando all’Assemblea siciliana una nuova ordinanza presidenziale con ulteriori misure “difensive” per contenere i contagi che sono comunque in calo da tre giorni.