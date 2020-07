PALERMO – Dal focolaio nella clinica Villa Maria Eleonora, in città, ai nuovi casi di Coronavirus in provincia, da Corleone ad Altofonte. In questi ultimi due paesi si sono registrati i primi pazienti positivi. In entrambe le circostanze, come i sindaci delle due cittadine hanno comunicato, si tratta di persone rientrate in Sicilia a metà marzo e già in autoisolamento. I familiari sono in quarantena.

Ha invece lottato fino alla fine il primo paziente contagiato a Lascari, sempre in provincia di Palermo, ma nelle ultime ore le sue condizioni sono precipitate: è morto stamattina all’ospedale Cervello, aveva 83 anni. l’uomo era stato contagiato dal Coronavirus durante un viaggio in Germania. Si era recato dal figlio e, quando era rientrato, aveva partecipato a vari incontri e a una cena sociale. Circa ottanta persone che erano venute in contatto con lui si erano volontariamente messe in quarantena.

Si registra inoltre la quarta vittima della Residenza sanitaria assistita di Villafrati ‘Villa delle Palme’, altro focolaio nel Palermitano, da cui molti pazienti sono stati trasferiti nei vari ospedali dedicati all’emergenza. Stavolta si tratta di un uomo di 74 anni, deceduto al Covid hospital di Partinico.

Nella struttura sanitaria sono ancora ricoverate due donne in Rianimazione, una che viene sempre dalla Rsa di Villafrati e una donna che proviene dalla clinica Villa Maria Eleonora di Palermo. Nel Covid Hospital di Partinico sono ricoverati altri 11 pazienti, le loro condizioni non sono gravi. Nella Rsa lavora inoltre la donna risultata positiva a Monreale, dove si registra così il primo caso.