PALERMO – Confcommercio Palermo ha inviato al sindaco di Palermo Leoluca Orlando e all’assessore alle attività produttive Leopoldo Piampiano alcune proposte provenienti dalle varie categorie produttive per fronteggiare l’emergenza economica. “Un primo contatto utile per comprendere le oggettive difficoltà – commenta Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo -, ritrovare un dialogo con l’amministrazione, ricostruire un clima di fiducia e promuovere più che mai il senso di comunità e solidarietà, provando a immaginare un futuro possibile”. Confcommercio Palermo “dedica particolare attenzione, in un’ottica di ripartenza, al miglioramento e potenziamento del Suap, lo sportello unico attività produttive, ritenuto il primo e più importante “adempimento” che lega il mondo produttivo con l’Amministrazione ma che spesso – nel recente passato – si è rivelato inadeguato”. “Non possiamo più permetterci un sistema burocratico lento e farraginoso”, dice la Di Dio, chiedendo che vengano smaltite le pratiche arretrate e rispettati i tempi di risposta previsti dalla legge. All’Amministrazione viene anche chiesto un potenziamento dei sistemi di digitalizzazione dei procedimenti e l’istituzione di un tavolo tecnico permanente che possa valutare in tempo reale le proposte di migliorie per le procedure e i regolamenti di settore. Confcommercio Palermo ha poi proposto – per evitare che le aziende possano crollare per l’immediata mancanza di liquidità – “una sospensione dei termini per il pagamento dei tributi locali e in particolare una decurtazione della Tari che tenga conto dell’obbligo di chiusura delle attività per tutti quelli – la quasi totalità – che hanno dovuto aderire alle misure restrittive imposte dal Governo nazionale; una riduzione di Imu e Tari a favore degli albergatori”. (ANSA).