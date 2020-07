PALERMO- “Stamane il governo si è impegnato, accogliendo un ordine del giorno a mia firma, nonché delle colleghe Giammanco e Papatheu, ad estendere alle regioni a statuto speciale la sospensione delle rate di quote capitale dei prestiti del Mef e della Cassa Depositi e Prestiti in scadenza quest’anno. Una facilitazione, questa, che il decreto Cura Italia prevede soltanto in favore delle regioni a statuto ordinario”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia e ex Presidente del Senato Renato Schifani. “In Commissione, il governo ha chiesto di trasformare il mio emendamento al riguardo in un ordine del giorno impegnativo per l’esecutivo che estenderà tale facilitazione alle altre regioni, tra le quali la Sicilia, nel prossimo decreto di Aprile. Si rimuoverà quindi, al più presto, una disparità di trattamento che mal si concilia con lo spirito di forte solidarietà e mobilitazione dell’intero Paese, colpito anche da una crisi economica senza distinzioni di territorio”, conclude.