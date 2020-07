Ai primi volontari negli Usa è stata somministrata la dose del vaccino contro il Coronavirus. La sperimentazione non si ferma. Si tratta di un farmaco preparato dall’azienda americana Inovio, che ha lanciato il test sull’uomo dopo il via libera della Food and drug administration. Un esperimento finanziato in parte da Bill Gates, fondatore di Microsoft. Obiettivo: arrivare al vaccino entro 12-18 mesi.

Potrebbero fare prima altri studiosi. Il Wall Street Journal scrive oggi che la casa farmaceutica statunitense Moderna sta lavorando sul vaccino per il Covid-19 insieme al National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) e al NIH, National Institute of Health’s. Ha fabbricato un farmaco e lo ha spedito per i test ai ricercatori del governo degli Stati Uniti.

I risultati iniziali potrebbero essere pronti a luglio o agosto. Sarebbe record mondiale