Cassate al forno, colombe e uova di cioccolato per rendere più dolce e portare un sorriso al personale in prima linea negli ospedali. Fiesa-Assopanificatori di Confesercenti Sicilia partecipa all’iniziativa promossa da Fiesa- Assopanificatori per donare dolci pasquali a medici, infermieri e al personale delle strutture ospedaliere. In tutta l’Isola, la macchina è in moto da giorni e si unisce a quella delle altre regioni italiane. A Palermo, sabato mattina, saranno consegnate cassate al forno all’Ospedale Civico. Nel Nisseno – agli ospedali di Gela e Mazzarino – saranno invece donate colombe e uova di pasqua mentre nel Ragusano, oltre ai panificatori che realizzeranno colombe per il personale degli ospedali di Vittoria, Modica e Ragusa, scenderanno in campo bar, pasticcerie ed anche il Consorzio del cioccolato Modicano che porterà un po’ di dolcezza all’ospedale Maggiore di Modica diventato centro Covid. “Per le imprese questo è un momento difficilissimo – dice il direttore regionale di Confesercenti, Michele Sorbera – ma essere vicini a chi da mesi è in prima linea per salvare vite, è sembrato a tutti un gesto importante, di affetto e di incoraggiamento. Un dono che mette al servizio degli altri il lavoro, la competenza e la passione di tanti artigiani che si sono trovati ad affrontare più di altri il rischio di contagio e che non hanno mai smesso di lavorare per fare arrivare il pane nelle case di tutti”.