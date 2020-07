“Sono tutti negativi i nuovi 50 tamponi fatti agli isolani di Santa Marina Salina”. Lo rende noto il sindaco Domenico Arabia dopo i cinque casi positivi che erano stati registrati nell’isola dell’arcipelago delle Eolie. “Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti in questi giorni – aggiunge – sia perché finora abbiamo escluso dal potenziale contagio una sessantina circa di nuclei familiari, sia perché siamo riusciti a contenere e isolare i casi positivi confermati riconducendoli a pochi nuclei familiari”.

“Dall’inizio dell’emergenza Covid-19 sull’isola di Salina – ricorda il sindaco – sono stati effettuati circa 80 tamponi, di cui solo una piccola parte per fine quarantena per soggetti rientrati dopo il 14 marzo sull’isola, e la maggior parte concentrati su Santa Marina Salina consentendo, attraverso l’indagine epidemiologica, di accertare che il virus è giunto sull’isola in tempi non sospetti e ancora quando non era in vigore alcuna misura restrittiva in relazione agli spostamenti per il territorio regionale”. A Lipari invece permangono i dubbi per la nonnina di 90 anni affetta da una grave patologia polmonare e domani ripeterà il tampone.

(ANSA).