PALERMO – “Nonostante le lupare di Stato andiamo avanti senza se e senza ma”. Questo il titolo del post con cui Cateno De Luca, sindaco di Messina, ha avviato la sua diretta Facebook dopo la decisione del Consiglio dei ministri di annullare l’ordinanza sulla banca dati dei passeggeri dello Stretto. La diretta Facebook è in corso e il sindaco di Messina sta parlando indossando una mascherina tricolore.

Poi l’annuncio: “Sospenderò l’utilizzo della banca dati: mi dispiace non potere dire ai siciliani chi entra in Sicilia e mi dispiace che i miei colleghi sindaci saranno tenuti al buio su quanto accade nei propri comuni”. Lo ha annunciato il sindaco di Messina, Cateno De Luca, nel corso della sua diretta Facebook dopo l’annullamento della sua ordinanza sulla banca dati per i passeggeri dello Stretto da parte del Consiglio dei ministri. De Luca però ha chiesto a Musumeci di “adottare” lo strumento messo in piedi a Messina: “Se vuoi fare un bel regalo pasquale ai siciliani fai una ordinanza e adotta questa banca dati”, le parole del sindaco di Messina rivolte al governatore siciliano. “Se Musumeci fa immediatamente questa ordinanza il sistema che abbiamo ideato e che funziona viene adottato non solo per Messina ma per tutte le altre porte d’ingresso della Sicilia”.

