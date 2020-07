“I Paesi dell’Unione europea dovrebbero certamente aiutarsi a vicenda nella crisi per il coronavirus. Ma senza alcun limite? E senza alcun controllo? In Italia, la mafia sta solo aspettando una nuova pioggia di soldi da Bruxelles”. Così scrive il giornale tedesco Die Welt. “Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le vittime della mafia”. Così ha commentato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Intanto, l’Unione europea non è addivenuta a un accordo sulle misure economiche per contrastare la pandemia per la strenua opposizione dell’Olanda.