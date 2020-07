PALERMO – “Gli amministratori siciliani chiedono al governo nazionale maggiori risorse per garantire la tenuta istituzionale e finanziaria degli enti locali. La situazione drammatica che stiamo vivendo esige risposte straordinarie a sostegno di tutti i sindaci che devono far fronte alle richieste e alle esigenze dei cittadini e tutelare la salute pubblica”. Lo ha detto Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia. “Esprimiamo, quindi, la nostra preoccupazione per il presente e per il futuro delle nostre città – aggiunge – anche a fronte della posizione critica espressa dal presidente dell’Anci nazionale, Antonio De Caro, che proprio ieri ha abbandonato polemicamente i lavori della Conferenza unificata dopo aver chiesto 5 miliardi per i comuni, e della protesta di numerosi amministratori dell’Isola contro le misure prese dal Governo”.

(ANSA)