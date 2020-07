Musumeci e i “poteri speciali”

Caro Direttore,

La Pasqua si avvicina ed il Governatore Musumeci ha in animo di varare un piano contenitivo per evitare di vanificare i risultati fin qui raggiunti.

Misure ‘stringenti’ in vista di Pasqua e Pasquetta.

Qualche giorno fa il Governatore Musumeci aveva anche chiesto poteri speciali per il coordinamento in Sicilia delle forze di polizia e dell’esercito.

Pensavo fosse una cosa seria ma a quanto pare si trattava di roba da ridere. Non perché io abbia cambiato idea ma perché così sembra che la pensino Lupo e Cracolici due pilastri del PD Siciliano. I due buontemponi si sono affrettati a trattare la questione come degna di scherzi a parte o peggio di una battuta comica del mitico Totó.

Beh direttore, cosa vuole che le dica? Il mio maestro mi diceva sempre: in questo Paese ci possono essere cose gravi ma mai serie.

Che mattacchioni Lupo e Cracolici, li ammiro, neppure il Coronavirus, questa immane tragedia che sta mettendo in ginocchio il mondo intero, con milioni di morti, che lascerà la nostra Sicilia devastata sotto il profilo economico e sociale, è riuscito a far perdere loro il senso dello humor ed il gusto della battuta.

Lei potrebbe dirmi che se la potevano risparmiare, magari avrebbero potuto semplicemente manifestare la propria contrarietà oppure al contrario suggerire ai loro amici del Governo Nazionale di darci una mano per misure più stringenti nei controlli necessari a far rispettare le norme sul distanziamento sociale (unico rimedio universalmente riconosciuto per uscire da questa tragedia), ma no direttore.

Riescono solo ad osservare le questioni con grande leggerezza (che in questo caso non è il contrario di pesantezza) ma la capacità di rimanere in superficie senza mai andare in profondità.

Direttore, sono gli stessi che con la stessa leggerezza hanno aggredito il Governatore Musumeci quando, anticipando quanto sarebbe accaduto, con grande lucidità aveva invitato i Siciliani a non tornare in quel momento in Sicilia.

Sono gli stessi che con la stessa leggerezza hanno taciuto davanti alle legittime rimostranze del Governatore Musumeci che protestava con il Ministro dell’interno che, non solo non aveva impedito l’esodo verso il Sud (ne sono arrivati 40.000, quelli registrati), ma che, con altrettanta leggerezza affermava che tutto era in ordine e questo mentre scorrevano le immagini su tutte le televisioni d’Italia dei treni per il sud super affollati e delle code delle automobili a Villa San Giovanni.

Che vuole fare, direttore? Tutto in ordine, diceva, mentre una R4 con quattro allegri compagnoni arrivavano dalla Francia in Sicilia, attraversando l’Italia incuranti del divieto di circolazione e senza subire alcun controllo.

Di fronte a questi paradossi non mi pare di avere sentito Lupo e Cracolici parlare di scherzi a parte o dire “ma mi faccia il piacere”.

Li capisco pure, saranno dei mattacchioni ma la prudenza non è mai troppa.

Il povero Sindaco di Messina, Cateno De Luca, per avere detto la verità (per carità, alla sua maniera un po’ spinta) che in ordine non c’era proprio niente si è beccato una bella denunzia.

Al Presidente Musumeci vorrei dire, non se ne curi, lei li conosce bene, la cosa più facile del mondo è stare all’opposizione, possono parlare senza dovere scegliere e decidere e possono rimanere immobili e non muovere un dito se non per puntarlo contro chi governa.

Un vecchio adagio racconta che coloro che sono al potere hanno contro di loro: quelli che vorrebbero fare la stessa cosa, quelli che vorrebbero fare esattamente il contrario e quelli che sono la stragrande maggioranza che non vorrebbero fare, ed in realtà non fanno, assolutamente niente.