PALERMO – “Questi ragazzi si sono comportanti in maniera irresponsabile, non dovevano passare a Villa San Giovanni, chi ha permesso loro di farlo non ha fatto il proprio dovere: adesso fanno bene a fare la quarantena. Mi fa piacere che vogliono visitare la Sicilia, ma debbono riconoscere che sono stati superficiali ed irresponsabili, non debbono muoversi da casa”. Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in collegamento con ‘Pomeriggio Cinque’, rivolgendosi ai ragazzi francesi della Renault 4 che erano arrivati ad Aci Castello (Catania) e adesso si trovano a Mazzarino (Caltanissetta), anche loro collegati con la trasmissione. (ANSA).