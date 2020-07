O.S.P. scende in campo contro il coronavirus

Isolamento, attenzione e pulizia. Queste le tre “armi” principali per contrastare un nemico invisibile quale il coronavirus. In ogni guerra che si rispetti, però, nessuno si salva da solo e in generale c’è bisogno di preziosi alleati.

In quest’ottica O.S.P., società che gestisce i servizi di carattere generale all’interno del porto di Palermo, scende in campo contro il Covid-19 mettendo a disposizione la propria competenza e professionalità in materia di sanificazione ai fini della salvaguardia della salute pubblica.

Azienda leader nel settore della pulizia e disinfestazione con esperienza pluriennale, dallo scorso 10 marzo, O.S.P. ha deciso di ampliare il proprio bacino d’utenza estendendo il servizio di sanificazione, già effettuato settimanalmente all’interno delle aree portuali, a soggetti terzi attraverso apposite convenzioni.

Considerata l’emergenza sanitaria in atto, al momento, a rivolgersi ad O.S.P. sono prevalentemente farmacie, fabbriche, supermercati, panifici, uffici pubblici e privati, banche e assicurazioni, autorizzati all’apertura dal Governo ma sempre nel rispetto delle misure di sicurezza.

O.S.P. opera in tutta la Sicilia e, con l’ausilio di personale qualificato e prodotti e attrezzature all’avanguardia, si occupa di sanificare anche abitazioni private, veicoli industriali e mezzi di trasporto pubblico. Al termine di ogni intervento, viene rilasciata la certificazione di avvenuta sanificazione. “L’idea di estendere il servizio di sanificazione in tutta l’Isola – spiega Giuseppe Todaro, presidente di O.S.P. da un anno e mezzo – è frutto delle numerose richieste pervenute. In questo momento, cittadini e lavoratori devono prestare la massima attenzione e non abbassare assolutamente la guardia. Noi li aiutiamo a preservare la propria salute offrendo loro uno strumento fondamentale per la lotta contro il Covid-19”.

“Le nostre miscele – spiega Todaro –, caratterizzate da un basso impatto ambientale e consigliate dal Ministero della Salute, consentono di annientare i microrganismi patogeni eliminando il rischio del contagio. Tali prodotti vengono associati a macchinari a vapore ad alta temperatura che uccidono virus e batteri senza bagnare o danneggiare tessuti o oggetti. Siamo dunque in grado di garantire ai nostri clienti la certezza di vivere e lavorare in ambienti sicuri”.

Le operazioni di sanificazione vanno effettuate preferibilmente negli orari in cui gli ambienti sia interni che esterni sono disabitati. Per quanto riguarda la frequenza degli interventi, nel caso di supermercati e farmacie, è consigliabile sanificare i locali una volta alla settimana. Nel caso di uffici e capannoni dove al momento i lavoratori si alternano e l’accesso al pubblico è notevolmente ridotto, il servizio può essere effettuato periodicamente. Una maggiore attenzione va prestata nel caso di ospedali, tra i principali focolai di infezione, e di edifici che ospitano casi di Covid-19.

“I nostri lavoratori – assicura il presidente di O.S.P. – sono dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari a prevenire il contagio, dalle tute Covid-resistenti ai guanti, dalle mascherine ai disinfettanti. La sicurezza sul lavoro viene prima di tutto. Al momento siamo in attesa dell’autorizzazione per effettuare un’operazione di sanificazione presso una farmacia che ha sede in un comune dichiarato zona rossa nei giorni scorsi. Appena avremo l’ok, sarà nostra cura seguire e rispettare tutte le procedure di sicurezza”.

Gli interventi, una volta richiesti, sono tempestivi grazie all’”esercito” schierato da O.S.P. “Anziché mettere in cassa integrazione i 250 dipendenti del gruppo portuale – dichiara Giuseppe Todaro – abbiamo pensato di utilizzarli per questo servizio. La pulizia è un’arma fondamentale contro il coronavirus e noi questa guerra prima o poi la vinciamo. Magari ci vorrà del tempo ma la vinciamo”.

Per informazioni e preventivi, è possibile contattare O.S.P. chiamando lo 091 322941 o inviando una e-mail a info@ospsrl.com.