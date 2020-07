PALERMO – Da sabato mattina le famiglie disagiate dovrebbero potere fare la spesa con i buoni del Comune di Palermo. È partita la richiesta di emissione dei buoni per 1.876 famiglie, per complessive 5.851 persone. Di cui 1351 famiglie (4141 persone) in fascia 0 (nessun introito nel mese di marzo 2020), 405 famiglie (1285 persone) fascia 1 (introiti fra 0,1 e 400 euro) e 120 (pari a 425 persone) in fascia 2 (introiti fra 400,1 e 560 euro).

I contributi per singola famiglia settimanali, come preannunciato, vanno da 10 euro (famiglia di due componenti con introito a marzo fra 400 e 560 euro) e 130 euro (famiglia di 8 componenti con introito a marzo pari a zero).

Fra coloro che hanno consegnato l’autocertificazione sono stati esclusi 1.533, per superamento dei limiti di introito mensile o di depositi bancari (max previsto 6.000 euro di depositi per l’intero nucleo familiare).

Oggi 800 persone che avevano già fatto l’autocertificazione, sapendo dell’avvio dei controlli incrociati con le tabelle sul reddito di cittadinanza e sui depositi bancari, hanno chiesto di ritirarle.

Le domande completate online, ma di cui non è stata ancora consegnata l’autocertificazione, sono circa 1.400. La raccolta delle autocertificazioni proseguirà domani (stanotte coloro che non hanno ancora consegnato saranno ulteriormente sollecitati tramite sms ed email) per poi essere sospesa fino a martedì.

Domani alle ore 18 sarà chiusa la possibilità di presentare nuove domande, che nel frattempo hanno toccato quota 13.000.