Nel mondo mezzo miliardo di persone a rischio in seguito all'emergenza virus

Mezzo miliardo di persone a rischio povertà a causa del coronavirus. Lo afferma l’Oxfam, stimando che il 6-8% della popolazione mondiale potrebbe scivolare in povertà in assenza di rapidi aiuti. Se le stime si avverassero si tratterebbe di un passo indietro di dieci anni nella lotta alla povertà e di un ritorno a 30 anni fa in alcune aree dell’Africa sub-sahariana.