Cinque persone sono bloccate da giorni all’estero e il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino, ha scritto al una lettera al prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi. Chiede aiuto per rimpatriare 5 concittadinibloccati nella Repubblica Dominicana (3 persone) ed in Madagascar (2 persone) a causa dell’interruzione dei collegamenti per l’emergenza Coronavirus.

Nella nota, inoltrata anche al ministro degli Affari esteri, il sindaco racconta che sono state contattate le ambasciate italiane senza ricevere, però, alcuna risposta.

A Santo Domingo si trovano una donna di origini dominicane, ma residente a San Vito Lo Capo, e le sue due figlie minorenni. Bloccati in una località a sud del Madagascar, a circa 1100 km dalla capitale Antanarivo, ci sono, invece, due uomini che erano andati in vacanza.

“L’amministrazione comunale – aggiunge l’assessore al Turismo, Nino Ciulla – sta monitorando con grande attenzione queste due situazioni ed è pronta a sostenere anche altri concittadini che volessero segnalarci eventuali analoghi disagi”.