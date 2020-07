Anche le escort ricorrono allo smart working. E nei giorni del Coronavirus, il sesso a pagamento diventa virtuale, via chat. Ad adottare lo smart working del sesso in tutta Italia, Roma e Milano in testa, sono le escort come fa sapere il portale a loro dedicato che si chiama “Escort Advisor”. Ne scrive La Stampa. Secondo i dati raccolti dal sito, citati dal quotidiano torinese, circa il 12 per cento delle lavoratrici in pausa forzata intervistate ha presentato domanda all’Inps per ottenere il bonus da 600 euro. E qualcuna si rivolge alle associazioni di volontariato per far fronte alle difficoltà economiche del momento attuale.

