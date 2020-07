Alimenti, auto, stoviglie

Continuano le iniziative di solidarietà per l’emergenza Coronavirus delle aziende siciliane.

Sicily by car e la Croce Rossa

La Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Sicilia e Sicily by Car hanno stretto un importante accordo per garantire, su tutto il territorio regionale, una maggiore mobilità di risorse e volontari. In questo momento di emergenza le attività della CRI si sono intensificate, adattandosi a nuove esigenze per offrire supporto e assistenza alla persone più vulnerabili. In tutta la Sicilia i Comitati CRI hanno attivato una serie di servizi a supporto delle persone anziane sole, persone fragili o immunodepresse: spesa a domicilio, consegna farmaci e beni di prima necessità, trasporti sanitari, grazie all’attività senza sosta di migliaia di Volontari CRI che in questo momento non dimenticano chi è solo o in difficoltà.

Per supportare le attività della CRI nel territorio, Sicily by Car metterà a disposizione, gratuitamente per 30 giorni, otto vetture station wagon e due furgoni. Gli automezzi verranno presi in consegna presso le strutture di Palermo e Catania, e serviranno ad implementare la disponibilità di mezzi messi a disposizione dal Comitato Nazionale della CRI con altri operatori del settore. “Sono onorato – ha commentato Tommaso Dragotto, Presidente Sicily by Car – per la realizzazione della partnership con la Croce Rossa Italiana. Questa iniziativa è motivo d’orgoglio e di privilegio per Sicily by Car ma, ritengo ancor più, sia anche nostro assoluto dovere”.

Pharmap consegna gratis

Pharmap, la soluzione leader in Italia nel delivery farmaceutico, offrirà la consegna gratuita dei farmaci per tutti i cittadini di qualsiasi fascia di età fino al 3 maggio 2020. Il servizio dell’azienda palermitana è attivo attualmente in più di 100 città d’Italia. Per richiedere il servizio di consegna gratuita a domicilio, offerto con la sponsorizzazione di Sandoz e Novartis, basta collegarsi al sito pharmap.it o scaricare l’app Pharmap e inserire il codice FORYOU in fase di check-out.

Diesse, stoviglie per l’ospedale

Per contribuire ad affrontare l’emergenza sanitaria in una delle aree più colpite del paese, Bibo (azienda del gruppo siciliano Diesse) ha donato una fornitura di stoviglie monouso in plastica al Gruppo Alpini di Bergamo. Il materiale sarà in parte utilizzato nel nuovo ospedale da campo di Bergamo, messo in piedi dall’associazione Alpini in soli dieci giorni, e in parte sarà messo a disposizione delle diverse strutture della Protezione Civile operanti nella zona.

Tir pieni di alimenti

Trentuno aziende siciliane, capitanate dal Gruppo Arena, donano tre tir di alimenti al Banco Alimentare della Sicilia Onlus. . Trenta aziende produttrici e tre tir carichi carichi di acqua, olio di semi, olio di oliva evo, salsa, pasta, latte, sughi, confetture, latte di mandorla, biscotti, caffè, miele, biscotti, tortine, colombe, cornetti, uva pasquali, legumi, uova e formaggi. Centinaia di pedane che da oggi sono in distribuzione, tramite le strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare della Sicilia Onlus, nelle grandi aree metropolitane di Catania, Siracusa e Messina. Oggi arriveranno anche a Palermo per regalare una Pasqua un po’ più dolce, e con meno preoccupazione, alle migliaia di persone che vengono aiutate in Sicilia. Il Banco Alimentare in Sicilia sostiene regolarmente oltre 220mila persone, ma in questo periodo, a causa dall’emergenza Covid-19, sono aumentate di oltre il 40 per cento.