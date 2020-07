Per i siciliani rientrati dal Nord e ancora in quarantena

PALERMO – Dieci laboratori, anche privati, per processare i tamponi. Un potenziamento per eseguire 1200 test al giorno per i siciliani rientrati dal Nord e in quarantena da giorni.

L’obiettivo dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza è sottoporre oltre 15 mila persone al tampone ed avere i risultati subito dopo Pasqua. Oltre ai laboratori privati si è attivato anche quello dell’Istituto zooprofilattico di Palermo.

Al momento si è superata quota seimila test, di cui quattro mila già esitati. Trentanove i positivi al Coronavirus: un dato piccolo, ma significativo dei rishci che si corono. Serve un ulteriore sacrificio, dice Razza, ma ne vale della salute dei siciliani.